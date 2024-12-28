Bebeğini kumar masasında bıraktı. 'Sen nasıl annesin?'

ABD'de Rubi Verduzco isimli bir kadın, bebeğini Florida eyaletindeki bir kumarhaneye kimsenin haberi olmadan bırakıp kaçtı.

Bebeğin kumarhanede olduğunu gören yetkililer, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa süre içinde bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. 29 yaşındaki Verduzco "ağır çocuk ihmali" suçundan gözaltına alındı.

Kumarhane çalışanı, bebeğin zil masasının yanında bulunduğunu söyledi. İddiaya göre bebek, polis oraya gidene kadar yaklaşık 30 dakika boyunca yalnız kaldı. Kadının yakalandığında çok sarhoş olduğu, polise bebeğin adını söylediği fakat doğum tarihinden emin olmadığını söylediği belirtildi.

ÇOCUK DEVLET HİMAYESİ ALTINA ALINDI

Verduzco'nun polis ekiplerine bir adamın adını vererek bebeğin babası olduğunu ve Oklahoma'da olduğunu söylediği, adamın ise çocuğun velayetini devletin alması gerektiğini bildirdiği ifade edildi.

Ardından adamın polise Orlando'da olduğunu ve çocuğu alamayacağını söylediği ifade edildi. Polis, adamın gerçekten bebeğin babası olup olmadığını doğrulayamadığını duyurdu.

Florida Çocuk ve Aile Bakanlığı bebeğin velayetini alırken Verduzco, 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılarak tutuklandı ve Broward County hapishanesine atıldı.