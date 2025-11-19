Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 Mayıs 2007'de çöpte ölü olarak bulunan bebek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller de tekrar incelendi. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile E.N.Ö.’nün parmak izi eşleşti.

ANNE TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

18 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan E.N.Ö., emniyetteki yapılan sorgusunda, bebeğini kordon bağıyla boğup öldürerek çöpe attığını itiraf etti. E.N.Ö., olay tarihinde bebeğin evlilik dışı olduğunu söylerken, bebeğin babası hakkında bilgi vermedi. Bebekle DNA'sı da eşleşen E.N.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMÜŞ

Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait 'Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmişti.