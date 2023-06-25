Bebeğiniz kız mı erkek mi olacak

Editör: Naim Arıoğlu

Hamilelikte bebeğin kız mı erkek mi olduğunu nasıl anlarız sorusuna cevap olarak pek çok yönergeye bakabiliriz. Cinsiyeti anlamada anne adayının yaşadığı psikolojik ve fiziksel değişimler ile bebeğin cinsiyetini tahmin edebilmenin yollarından diğer bazı noktalar ise anne adayının karın şekli, anne adayının mide bulantısı, bebeğin kalp atışları ve anne adayının aşermesidir. Bebeğin cinsiyetini anlamada takip edebileceğiniz ipuçlarını aşağıda sıraladık.

Bebek cinsiyet tahmini için gebelik döneminin nasıl bir seyir izlediği önemlidir. Bunun en yaygın örneği, erkek bebek doğuracak anne adaylarının rahat bir hamilelik dönemi geçirmesidir. Erkek bebeklerde mide bulantısı gibi semptomlar pek görülmez. Sık sık mide bulantısı yaşayan gebelerin kız bebek doğuracağı yaygın bir görüştür. Erkek bebek doğuracak olan anne adaylarının hissettiği en belirgin özelliklerden bir diğeri ise ayak bölgesinin normalden daha fazla üşümesidir.

KARIN ŞEKLİ VE FİZİKSEL DEĞİŞİMLER

Halk arasında karın sivri ise bebeğin erkek olacağı kanısı yaygındır. Karın bölgesinin üst tarafı erkek doğuracak annelerde daha belirgin bir şekildedir. Bu görüşe göre karın yuvarlaksa bebeğin kız olma ihtimali yüksektir. Bunun dışında kız bebek annelerinin hamilelik süresi boyunca basen bölgesinden kilo aldıkları ve sivilce problemlerinin baş gösterdiği de görülür.

KALP ATIŞLARI

Anne baba adaylarının en merak ettikleri ve heyecan verici anlardan biri bebeğin kalp atışlarının duyulduğu andır. Bebeğin kalp atışını duyabilmek için biraz sabretmeniz gerekebilir. Çünkğ kalp atışını doktorunuz ilk kontrolde dinletmeyebilir. Kalp atışını duyabilmek için anen baba adayları oldukça heyecan duyar. Hatta kalp atışını duymak için eşiniz karnınızı dinliyor da olabilir. Kalp atışının tam olarak ne zaman duyulacağı en çok merak edilen soruların başında gelir. Peki kalp atışı ne zaman duyulur? Hamileliğin 5-6. haftalarında vajinal ultrason ile bebeğin kalp atışları tespit edilebilir. 6.7 haftadan sonra kalp atışları daha net duyulur. Gebelik döneminde bebeğin kalp atış hızının cinsiyet hakkında bilgi verdiği düşünülür. Kız bebek gebeliklerinde genellikle bebeğin kalp atış hızının 140 civarında olduğu belirlenir. Erkek bebeklerin kalp atış hızlarının ise 140’ın altında olduğu görülür.

AŞERME SÜRECİ

Bebek cinsiyetinin tahmin edilmesinde güçlü olan bir diğer dayanak ise aşerme şeklidir. Kız bebek tahminini güçlendiren en önemli dayanaklardan biri, anne adayının sürekli tatlı aşermesidir. Bu dönemde kız anneleri sürekli tatlı takviyesine ihtiyaç duyar. Özellikle sütü ve şekeri aynı anda bulunduran gıdalar, kız anne adaylarının favori yiyeceği arasındadır. Süt ürünlerine olan düşkünlük (özellikle peynir) kız bebeğin habercisi olarak da değerlendirilir. Sürekli hamur işi yiyeceklerin tüketilmesi de daha çok kız annelerinin hamilelik döneminde görülen bir olaydır. Erkek anne adayları için ise durum tam tersidir. Hamur işlerine düşkün olmayan, sürekli tuzlu ve ekşi gıdalar aşeren gebelerin erkek çocuğu doğuracağı tahmin edilir. Erkek annelerinin favori yiyeceği, ekşi elma, erik ve turşudur.