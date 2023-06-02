Bebeğiniz nasıl uyuyor; nasıl uyumalı

Ebeveynler için bebeklerinin güvenliği uykusunda da büyük önem taşır. Peki, sizin bebeğiniz nasıl uyuyor; güvende mi?

Bebeğiniz nasıl uyuyor; nasıl uyumalı

Editör: Naim Arıoğlu

Uyku sırasında ateşinin yükselmemesine dikkat edin. Kaliteli bir uyku için ince uyku tulumları giydirin ve oda sıcaklığını yetişkin bir insanın normal karşılayacağı seviyede tutun.

Bebeğiniz için kullandığınız yatak aksesuarlarının kaliteli ve güvenilir olduğundan emin olun.

Bebeğiniz uyanıkken, yüz üstü yatırdığınız zamanlarda belli aralıklarla pozisyonunu değiştirin.

Araç koltukları, bebek arabaları ve buna benzer ürünlerde uzun süre uyur vaziyette kalmalarına izin vermeyin.

Bebeğinizi her durumda sırt üstü gelecek şekilde yatırın.

Beşiğe uygun ölçülerde yatağı tamamen saran bir çarşafla beraber, kalitesi ve güvenilirliği onaylanmış yatak kullanın. Eğer battaniye kullanıyorsanız, battaniyenin bebeğin omuz hizasından aşağıda olmasına dikkat etmelisiniz.

Bebeğinizin uyku alanını oyuncak ve diğer yumuşak ya da sert cisimlerden arındırın.

Bebeğinizin yanında sigara içilmesine asla izin vermeyin.

Bebeğinizin uyku alanını kendinize yakın tutun.

Uyku sırasında kullandığı emziğin temizliğine özen gösterin.

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