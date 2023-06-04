Bebeğinizin ilk kitabı hangisi olmalı?

İşte bebeğinizin ilk kitabı için bazı tavsiyeler...

Bebeğinizin ilk kitabı hangisi olmalı?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Bebeğinize kitap okumaya başlayacağınız andan itibaren dünyası gelişecek ve birçok nesneyi kitaplar sayesinde tanıyıp öğrenmeye başlayacak. Bebeğe ne zaman kitap okumaya başlamalı ve ne tür kitaplar seçmelisiniz? İşte, uzmanların tavsiyeleri...

- Bir yaşına girdiğinde bebeğinizi ilk kitabıyla tanıştırabilirsiniz.

- Kitaptaki hikâyenin birkaç cümleden meydana gelen ve net cümleler içeren yazılar olmasına dikkat edin.

- Bebeğinize kitap okumayı her gün bir etkinlik haline getirin ve onu da bu etkinliğe olabildiğince katmaya çalışın.

- Seçtiğiniz kitabın içeriğinde kısa cümleler olmalı ve az sayfaları olan rengarenk bir kitap tercih etmelisiniz.

- Bebeğiniz kitabına dokunduğunda üzerindeki kabartmaları hissetmeli. Ayrıca büyük görselleri olan kitaplar daha çok ilgisini çekebilir.

- Bebeğinize kitabın sayfalarını çevirmesi için yardımcı olun ve dikkatini resimlere yönlendirin.

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