Bebeğinizin teni teninize değmeli

Yapılan araştırmalar ilk doğum anında anne ile bebek arasında kurulan ten tene temasın bebeklerin anne sütü ile beslenme oranını 2 kat fazla artırdığını gösteriyor. Peki, ten tene temas nedir ve nasıl uygulanır?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Bahat bebeğin ilk doğduğu an annesi ile bağ kurmasının en güçlü yolunun ten tene temas olduğunu söylüyor.

Bağlanmanın bebeğin en önemli var olma savaşı olduğuna değinen Op. Dr. Neslihan Bahat “Bir bebek ilk çığlığının ardından nefes nefese tutunacak bir yer arar. Avuçlarına dokunan her şeyi tereddütsüz kavrar, tutar, sarar ve dünyaya elleriyle tutunmaya çalışır. Hayat bağlanmalardan ibarettir. Önce anneye, sonra babaya, aileye ve ardından da yaşama bağlanır insan. İşte bu süreçteki ilk adım da anneyle bebek arasındaki ten tene temas bağıdır” diyor.

GÜVENLİ BAĞLANMANIN ÜÇ UNSURU

Op. Dr. Neslihan Bahat çocuğun yaşadığı ilk bağlanma tecrübesinin daha sonra yaşayacağı bağlanma tecrübelerinin de temeli olacağını söylüyor ve ekliyor:



“Güvenli bağlanmanın üç temel unsuru bulunmaktadır;

Göz teması

Ten teması

İşitsel temas

Bu unsurların başarıyla tamamlanması bebeğin büyümesinde ve yaşamı boyunca gelişmesinde büyük önem taşır. Anne karnında bebeklerin en çok duydukları ses annenin kalp sesidir. O nedenle doğar doğmaz ağlayan bebekler anne göğsüne konulunca sakinleşir. Kafasını kaldırdığında anne ile göz göze gelir. Bu süreç anneyle ilk tanışma anıdır. Anne de bu sırada bebeğiyle konuşarak hislerini paylaşır. Böylece bağlanmanın üç temel unsuru olan göz, ten ve ses ilk anlarda başarıyla tamamlanmış olur.”

TEN TENE TEMAS NASIL UYGULANIR?

Ten-Tene Temas’ın, doğumdan hemen sonra başlayan bir uygulama olduğunu belirten Op. Dr. Neslihan Bahat şu bilgileri veriyor:

“Tensel temas, doğumdan hemen sonra annenin çıplak göğsüne battaniye ve giysi olmaksızın çıplak halde yeni doğan bebeğin koyulması ile uygulanmaktadır. Bu uygulama ile dokunma, sıcaklık ve koku gibi duyusal uyaranlar anne ve bebek arasındaki davranış etkileşimini kolaylaştırmaktadır.”