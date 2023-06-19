Bebeğinizle ilgili bilmeniz gereken en önemli şeyler neler

Çok uyutmak şart mı

Bebekleriniz en çok uyurken büyür, çünkü büyüme hormonu en çok uyurken salgılanıyor. Düzenli uyuyan bebekler çabuk gelişiyor.

Damak gelişimi için emzik gerekir mi

Bebeğinizi oyalamanın dışında emzik aynı zamanda damaklarının da gelişmesini sağlıyor ve bir yaş sonrasında bırakılması gerekiyor.

Karnınızda iken sizi duyar mı

9 ve 20. haftalar arasında bebeğiniz dışarıdaki sesleri az da olsa duymaya başlar. Ancak 24. haftadan sonra dışarıdan gelen her sesi duyar hatta bazılarına tepki verir.

Fön makinesi, gaz sancısı çeken bebekleri rahatlatıyor.

Anne karnındaki uğultuya benzemesi nedeniyle fön makinesi bebeklerdeki gazı alıyor. Bebeğinizin yanında çalıştırmanız ve sesi duymasını sağlamanız yeterli.

Kalp atışlarınızdan bebeğiniz de etkilenir mi

Hamilelik döneminde korkup heyecanlandığınız durumlarda değişen kalp atışlarınızın bebeğiniz tarafından da hissedildiğini bilmeniz gerekiyor. Sizin kalp atışlarınız hızlandığında, bebeğinizinkiler de hızlanır.