Bebek araçta, aile feribotta mahsur! Unutkanlık krize dönüştü

Elazığ ile Tunceli’nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribotta yaşanan olay, hem aileyi hem de çevredekileri endişelendirdi. Bir aile, otomobillerine binmeden önce anahtarı araç içinde unuttu. Ancak asıl panik, 1 yaşındaki çocuklarının da araçta kilitli kaldığını fark ettiklerinde başladı.

Olay, Elazığ-Pertek feribotu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ailenin anahtarı unutarak otomobilden inmesiyle kapılar bir anda kilitlendi. Otomobil içerisinde ise 1 yaşındaki çocuk kaldı. Aile bir saat boyunca çocuğa kapıyı açması için tarifte bulundu. Çocuk 1 saatin ardından aracın kapılarını açmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.