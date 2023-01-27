﻿Bebek bezi satmak ve ayakkabı yalamak

Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin en başarılı döneminin mimarlarından 13 yıl bakanlığını yapan Ali Babacan için hiç utanmadan, hiç vefa duymadan dedi ki;

-"Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı."

Üniversite diploması olmadığı konusunda açılan mahkemesi hâlâ devam eden Erdoğan cümlesine, "home" kelimesini de sıkıştırıyor.

Sanki uzun yıllar Amerika ya da İngiltere'de doktora ve mastır yaptı da İngilizce alışkanlığının esiri oluyor Türkçe konuşurken diline pelesenk olan İngilizce kelimeler de ister istemez ağzından kaçıyor.

İsrail Cumhurbaşkanına "Van minit" diyor, YPG terör örgütüne, "Vay Pİ Cİ" diyor...

Erdoğan'ın sanki TOEFL seviyesinde Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini var.

Erdoğan'ın bu kariyeri aşırı iltifata layık ki AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız hakkını özetle şöyle verdi:

-"O Tayyip abi bizim başımızda ya arkadaş. Türkiye'nin başında, partimizin başında. Dünyanın lideri.

Biz bu kaz kafamızla -özür dilerim, kusura bakma- ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı yollara sapıyoruz.

Tayyip abiye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız ya, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım ya…"

Değerli okurlarım,

-"Çocuk bezi ve home tekstil satmak"

Erdoğan öyle bir dağıldı ki ağzından çıkanı da okuduğu metnin nereye varacağını kestiremiyor.

Türkiye'de Babacan ailesi gibi Türk ekonomisinin bel kemiği olan 2,5 milyon esnaf, 1,5 milyon tüccar 4 milyon vatandaş var…

-Erdoğan esnaf ve tüccarı aşağıladığının farkında değil…

Ali Babacan ki;

1985'te TED Ankara Koleji ve 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile birincilikle mezun oldu.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak eğitim için Amerika'ya gitti ve 1990-1992'de Chicago'da bulunan Northwestern Üniversitesi bünyesindeki Kellogg School of Management'ta işletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı.

1992-1994 yılları arasında Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel şirkette danışmanlık yaptı.

1994-2002 yılları arasında Ankara'daki aile şirketinin başına geçti.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Babacan 22., 23., 24. ve 26. dönem Ankara milletvekili olarak 58. ve 59. Hükûmetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı 60. Hükûmette dışişleri bakanı oldu.

2005-2009 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda başbakan yardımcısı ve baş müzakerecilik ile 1 Mayıs 2009'dan sonra 61. ve 62. Hükûmetlerde başbakan yardımcılığı yaptı.

Babacan'ın ekonomi yönetimi ile Türkiye'de fiyat istikrarı sağlandı, kişi başına düşen millî gelir 12 bin doları aştı.

-Babacan'ın bu başarısı Erdoğan'a üst üste seçimler kazandırdı.

24 Haziran 2018'de yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı.

Tek Adam Rejimine karşı olduğu için Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine tepki olarak 8 Temmuz 2019'da AKP'den istifa etti.

Erdoğan minnet duyacağına her seferinde Babacan'a hücum ederek büyük nankörlük yapıyor.

Siyasi hırsının aklını baskıladığının farkında değil…

AKP kurucularını ve kendisini başarıya ulaştıran AKP'nin liyakatli isimlerini kaybeden Erdoğan'ı;

"Kaz kafası olanlarla, Tayyip abisinin ayakkabısını yalayanlarla" baş başa bırakalım…