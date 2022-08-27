Dila Tarkan anne oldu. Bebek erken geldi

Sosyetik güzel Dila Tarkan, geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le Yunanistan'ın Atina şehrinde aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir kutlama ile dünyaevine girmişti.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer ilk bebeklerine kavuştu.

8 aylık hamile olan ve yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan adalarına giden Dila Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye döndü.

Doğuma alınan Tarkan, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Sima Tarkan'ın mutlu haberi paylaştığı o fotoğraf...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açılmıştı.