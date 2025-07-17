Bebek kaçakçılığı şebekesi polis tarafından çökertti

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bir ailenin yaptığı çocuk kaçırma ihbarı, insan ticaretiyle ilgili büyük bir skandalın kapılarını araladı. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma, çocuk kaçakçılığı yapan organize bir suç ağını gün yüzüne çıkardı. Batı Cava Emniyet Müdürlüğü, operasyon kapsamında 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan biri, sorguda toplamda 24 bebeğin ticaretine karıştığını kabul etti.

Polis yetkilisi Surawan, soruşturmada şebeke üyelerinin her birinin belirli bir görevi olduğunu belirtti. Bazı kişiler biyolojik ailelerden bebekleri temin ederken, bazıları onların bakımını üstlendi. Diğerleri ise sahte belgeler düzenleyerek çocukların yurt dışına çıkarılmasını sağladı. Bu belgeler arasında aile kartları ve pasaportlar da yer aldı.

BEBEKLER SİNGAPUR’A GÖNDERİLMİŞ

Yapılan açıklamaya göre bebekler ilk olarak Borneo Adası’ndaki Pontianak kentine taşındı, ardından buradan Singapur’a gönderildi. Surawan, “Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla 14 bebek Singapur’a sevk edilmiş. Hepsi bir yaşından küçük. Üç, beş ve altı aylık olanlar da var,” ifadelerini kullandı.

Emniyet güçleri Pontianak’ta 5, Cakarta yakınlarındaki Tangerang kentinde ise 1 bebeği kurtarmayı başardı. Şüpheliler ise Bandung, Cakarta ve Pontianak kentlerinde eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

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HER BEBEK İÇİN 983 DOLARA KADAR ÜCRET ALINMIŞ

Endonezya polisi tarafından yapılan açıklamalara göre, bebeklerin her biri 11 milyon ila 16 milyon Endonezya Rupisi arasında değişen fiyatlarla satıldı. Bu meblağlar Amerikan doları cinsinden 676 ile 983 dolar arasında değişiyor.

Singapur’a evlat edinme amacıyla gönderilen bebekler, yasadışı bir sistemin parçası hâline getirildi. Polis yetkilileri olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ülkede bebek ticareti gibi suçlar, sadece aileleri değil, uluslararası hukuku da ilgilendiren ciddi insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Endonezya hükümeti, benzeri olayların önüne geçmek için sınır güvenliğini ve nüfus kayıt sistemlerini daha da sıkılaştırmayı planlıyor.