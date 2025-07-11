Bebek katili Öcalan, Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Öyle bir örnek gösterdi ki ülkücüler bile dondu kaldı... Kimse inanamadı...

Medyascope’de Ruşen Çakır, tarafından paylaşılan haberde Teröristbaşı Öcalan’ın mayıs ayında İmralı Adası’nda DEM Parti heyetiyle yaptığı ve devlet yetkililerinin de katıldığı görüşmede Bahçeli’yi “Devlet adamı yok. Atatürk’ten sonra tek devlet adamı var Bahçeli’dir” dedi.

SİLAH BIRAKMA TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ‘kapatılsın’ dediği DEM sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan süreçte idam edilmeli dediği bebek ve asker katili Öcalan’ı, Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ çağrısı gelmişti. Teröristbaşı Öcalan ile DEM arasında görüşmelerde fesih çağrısı çıkmıştı. Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası bugün teröristlerin silah bırakma tiyatrosu gerçekleşti.

TERÖRİSTBAŞI: ATATÜRK’TEN SONRA TEK DEVLET ADAMI VAR BAHÇELİ’DİR

Ancak süreç içerisinde dikkat çeken bir detay paylaşıldı. Teröristbaşı Öcalan’ın mayıs ayında İmralı Adası’nda DEM Parti heyetiyle yaptığı ve devlet yetkililerinin de katıldığı görüşmede Bahçeli’yi öve öve bitiremedi. Medyascope Ruşen Çakır, tarafından paylaşılan haberde, teröristbaşı görüşmede Bahçeli’yi, “Devlet adamı yok. Atatürk’ten sonra tek devlet adamı var Bahçeli’dir” ifadelerini kullandı.

“SANIRIM HALKIN İÇİNDE DE DESTEK YÜZDE 70’E ULAŞTI”

“Bahçeli bana bir şiir gönderdi” diyen teröristbaşı Öcalan, “Bahçeli bana bir şiir gönderdi. Cahit Sıktı Tarancı’nın bir şiiri. O değerli çağrıyı yaptı. Bahçeli ‘sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum’ demiş. Dünyada örneği yok. Sizin de dediğiniz gibi örneksiz bir durum. El kaldırdı ve elini tuttum. Havada bırakmadım. Tutmasaydım tarihi yanlış olurdu. Sanırım halkın içinde de destek yüzde 70’e ulaştı” ifadelerini kullandı.