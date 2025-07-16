Bebek katili Öcalan, eski Başbakan'a iltifat yağdırdı!

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’e konuşan Ahmet Davutoğlu, bebek katili Öcalan ile mektuplaşmasını paylaştı. Taşgetiren, “İmralı’dan “Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi” tanımlamasıyla bir mektup getirdiğini, kendisinin o mektuba cevap verdiğini, heyetin İmralı’nın cevaben yeni bir mektup yazacağını bildirdiğini de söyledi” dedi.

TİYATRONUN SON PERDESİ SAHNELENDİ

Bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edilip, ‘kurucu önder’ şeklinde hitap eden Bahçeli ile süreç ilk kıvılcımını vermişti. Teröristbaşının silah bırakma çağrısı ile tiyatronun ilk perdesi sergilenirken, ikinci perdesinde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile süreç tiyatrosunda son perde silah yakma görüntüleriyle sürdü. Erdoğan'ın ise 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımladığı süreçte son yaşanan olayları müjde olarak duyurarak 41 yıllık terör belasının sona erdiğini duyurmuştu.

SEROK AHMET VE ÖCALAN MEKTUPLAŞMASI

Bahçeli’nin “Serok Ahmet” olarak tanımladığı, eski AKP'li Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’e konuştu. Taşgetiren’in dünkü yazısında yer ala ifadelerde en dikkat çeken detay ise bebek katili Öcalan ile Davutoğlu’nun mektuplaşması oldu.

TERÖRİSTBAŞINDAN ÖVGÜLER

Taşgetiren, görüşmede DEM heyetinin Davutoğlu’na Öcalan’ın bir mektubunu getirdiğini belirtirken, “İmralı’dan “Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi” tanımlamasıyla bir mektup getirdiğini, kendisinin o mektuba cevap verdiğini, heyetin İmralı’nın cevaben yeni bir mektup yazacağını bildirdiğini de söyledi. İlginç değil mi?” ifadelerini kullandı.