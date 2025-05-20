Bebek katili Öcalan hakkında ortalığı karıştıracak karar!

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Bebek katili Öcalan hakkında ortalığı karıştıracak karar!

Bebek katili Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK tarafından 'baş müzakereci' ilan edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin 4. Olağan Genel Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, teröristbaşı Öcalan için, "İktidara diyoruz ki; bu meselenin baş müzakerecisi Öcalan'dır. Açın İmralı'nın kapılarını Öcalan'ın düşünceleri halkla buluşsun" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖCALAN BAŞ MÜZAKERECİ İLAN EDİLDİ"

Son olarak terör örgütü PKK teröristbaşı Öcalan'ı 'baş müzakereci' olarak ilan etti. Terör örgütünün sözde açıklamalarını ise AFP sosyal medyadan duyurdu.

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