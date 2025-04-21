Bebek katili Öcalan için bu kadarı da yapılmaz! Bahçeli’nin başlattığı süreçte…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçte yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu sefer de bebek katili Öcalan için ‘umut hakkını’ elde ettikten sonra adaya inşa edilecek 3+1 bir evde ömrünü geçirmek istediği, evde internet başta olmak üzere her türlü iletişim araçları ile kendisine ait bir çalışma odası ve kütüphane talebinde bulunduğu öne sürüldü.

BEBEK KATİLİ İÇİN SARAY MI YAPILACAK?

Sözcü’de yer alan haberde, İddiaya göre, 76 yaşındaki Öcalan’ın ‘güvenlik koşulları’ ve ‘bazı hassasiyetleri’ nedeniyle İmralı’dan çıkmak istemediği öne sürüldü. Apo’nun ‘umut hakkını’ elde ettikten sonra adaya inşa edilecek 3+1 bir evde ömrünü geçirmek istediği, evde internet başta olmak üzere her türlü iletişim araçları ile kendisine ait bir çalışma odası ve kütüphane talebinde bulunduğu iddia edildi. Bu talebe sıcak bakan hükümetin, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla İmralı’da onut inşaatı yapılabilmesi için bir fizibilite çalışması yürüttüğü de ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet eden Bahçeli, ‘terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin merakla beklediği açıklama ise DEM’in üçüncü İmralı görüşmesinde geldi. Teröristbaşı Öcalan, terör örgütü PKK’ya silah bırakın çıkışında bulundu. Terör örgütü ise silah bırakma konusunu şartlı olarak gerçekleşeceğini belirtmişti. Son olarak DEM heyeti, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ‘umutluyuz’ ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli ise bir an önce fesih kongresinin toplanması çıkışında bulunmuştu.