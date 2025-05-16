Bebek katili Öcalan için çarpıcı kulis bilgisi! Yandaş kalem son noktayı koydu…

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Bebek katili Öcalan için çarpıcı kulis bilgisi! Yandaş kalem son noktayı koydu…

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, Teröristbaşı Öcalan'ın 'İmralı’dan çıkacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, ‘terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan’ın İmralı’dan çıkacak mı?’ sorusuna son noktayı koydu. Selvi, “Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “İmralı’dan çıkma gibi bir talebi de yok” dedi.

ÖCALAN, İMRALI’DAN ÇIKACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek ‘örgütün silah bıraktığını açıklasın’ çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın fesih açıklamasıyla devam ediyor. Örgütün fesih ile şartlar olacak mı? Öcalan, İmralı’dan çıkacak mı? Yeni süreçte durumu ne olacak? gibi sorular sorulmaya başlandı.

SELVİ: İMRALI’DA KALMAYA DEVAM EDECEK

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, sorulara son noktayı koydu. Selvi köşe yazısında soruları yanıtladı. Selvi, şunları söyledi:

“PKK’yı kuran ve bunca acılar yaşanmasına neden olan Öcalan, PKK’nın silah bırakması konusunda da etkili oldu. Öcalan, İmralı’dan çıkacak mı? Yeni süreçte durumu ne olacak? Bunlar önemli sorular. Kimi ‘Ankara’da villası hazır’ dedi, kimi evleneceğini iddia etti. Kimi DEM Parti’nin başına geçeceğini ileri sürdü. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “İmralı’dan çıkma gibi bir talebi de yok” dedi.

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