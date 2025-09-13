Bebek katili Öcalan ile aynı karedeydi... PKK’lı terörist İmralı’dan sevk edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Bebek katili Öcalan ile aynı karedeydi... PKK’lı terörist İmralı’dan sevk edildi

Bebek katili terör elebaşı Öcalan’ın videolu mesajında yer alan PKK’lı terörist Zeki Bayhan İzmir’e sevk edildi. Teröristin sağlık sorunları nedeniyle sevk edildiği öğrenildi.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı Cezaevi’ne geçtiğimiz aylarda sevk edilen PKK'lı terörist Zeki Bayhan sağlık sorunları gerekçesiyle İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Sevk 11 Eylül'de gerçekleşti. PKK'lı teröristin tedavi ve tetkiklerin ardından yeniden İmralı Cezaevi'ne gönderileceği belirtildi.

Zeki Bayhan, geçen aylarda ilk kez videolu mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'ye ikinci kez silahları bırakma çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın video mesajında yer alıyordu.

PKK’lı terörist 1998 yılından bu yana tutukluydu.

