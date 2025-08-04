Bebek katili Öcalan, ünlü siyasi lideri yeni partiye davet etti! İsmi şimdiden belirlendi... Ankara bunu konuşuyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecine dair ünlü gazeteci Ruşen Çakır, bebek katili Öcalan’ın TİP Başkanı Erkan Baş’ı yeni kurulacak partiye davet ettiğini ve isim önerisi alınmasını istediğini iddia etti.

AÇILIM TİYATROSU SAHNELENDİ

Geçtiğimiz aylarda Bahçeli ile başlayan yeni açılım süreci tiyatrosunun ilk perdesi bebek katili Öcalan’ın örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahlar yakması ile devam etti.

TERÖRİSTBAŞINDAN BAŞ'A MESAJ

Sürece dair yeni gelişmeler ise siyaset camiasında büyük ses getiriyor. Ünlü gazeteci Ruşen Çakır, teröristbaşı Öcalan’ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiğini iddia etti.

"YENİ PARTİYE DAHİL OLABİLİRLER"

Medyascope'ta dün kaleme aldığı "Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısında Çakır, eröristbaşı Öcalan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a ilettiği mesajı paylaştı. Çakır şu ifadeleri kullandı:

“Erkan Baş’a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim ‘Demokratik Sosyalizm Partisi’ temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan’a. Yeni partiye dahil olabilirler.”