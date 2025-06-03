Bebek katili Öcalan’dan dikkat çeken Bahçeli açıklaması! PKK’ya gönderdiği mektup ortaya çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” sözlerinin ardından DEM Parti ve İmralı arasında başlayan müzakereler, bebek katili Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya fesih çağrısı yapmasıyla devam ediyor. Kanlı örgüt PKK, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği "sözde kongrede" fesih kararını açıklamıştı.

Terörist Öcalan’ın PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığı 12. sözde kongresine gönderdiği yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

"İDAMIMI İSTEYEN BAHÇELİ’NİN DEVLET ADINA KONUŞTUĞU BU SÜREÇ, BARIŞ İÇİN CİDDİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre metinde, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetine "Yeni bir dönem başlatmak istiyorum" dediğini aktaran terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, "İdamımı isteyen Bahçeli’nin devlet adına konuştuğu bu süreç, barış için ciddi bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ DEVLET DENETİMİNDE YÜRÜTÜYORUZ"

Yeni dönemi “barış ve demokratik toplum” aşaması olarak nitelendiren terörist Öcalan, “Bu çağrıya gecikmeden yanıt verdik. Süreci devlet denetiminde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mücadele tarihimizin 52 yıl 1 ay 1 haftasının sonunda PKK, ulus-devlet temelli bir strateji ile silahlı mücadelesini sürdürmenin imkânsızlığını kabul etmelidir” diyen bebek katili, “Demokratik toplum sosyalizmine geçiş için fesih kararı kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Terörist Öcalan, PKK içinde “önderlik gerçekliğinin” anlaşılmadığına dikkat çekerek “Kadro donanımsız, halk dağılmış, Kürtler şaşkın. 50 yıldır anlatıyorum ama anlamıyorsunuz” dedi.

“Sıçrama yapmak, eşik atlamak gerekiyor” diyen bebek katili, “Yeni dönemin eşiğindeyiz ama örgüt hâlâ kendini taşıyamıyor. Zorla veriyorum, almıyorsunuz. Kendinizi çözümsüzlük olarak dayatıyorsunuz” dedi.