Bebek katili Öcalan’ın Erdoğan’dan şok isteği! Bahçeli'nin açılım eseri...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıralarına giderek tokalaşması ile ilk sinyallerin verildiği açılım süreci, bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvedin’ çıkışıyla devam etmişti. Son olarak terör örgütü PKK, fesih kongresini gerçekleştirmişti. Süreç devam ederken silah bırakma tarihi merak edilirken, dün Erdoğan ve DEM heyeti bir araya geldi. DEM heyeti, Erdoğan’a bebek katilinin isteğini iletti. Edinilen bilgiye göre; sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan’ı ziyaret etmesi istendi.

DEM ERDOĞAN AÇILIMI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan açılım sürecinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelindi. Yaklaşık bir saat süren kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da yer aldı.

“SİLAH BIRAKMA GÖRÜŞÜLDÜ”

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından DEM heyeti, “Oldukça verimli ve güzel bir görüşme gerçekleşti. Her konu geniş çerçevede değerlendirildi. Masada en önemli başlık silahların bırakılması ve takvim oldu; süreç masaya yatırıldı ve komisyon gündemli bir görüşme oldu. Görüşmede bu silah bırakmanın nasıl işleyeceği, takvimin nasıl ilerleyeceği görüşüldü” açıklamasını yapmıştı.

BEBEK KATİLİNİN ERDOĞAN’DAN İSTEĞİ

Ancak Türkiye gazetesinde yer alan iddiaya göre DEM heyetinin görüşmede teröristbaşı Öcalan’ın isteğini Erdoğan’a iletti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan’ı ziyaret etmesi istendi.