Bebek katili Öcalan'ın fotoğrafındaki üç kişi kim? İsmail Saymaz açıkladı

İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okudu.

Öcalan, önce Kürtçe sonra Türkçe okunan metinde, PKK'nın silah bırakması çağrısında bulundu.

Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yaklaşık 12 yıl sonra ilk fotoğrafı görüşme esnasında çekilen fotoğrafı servis edilmişti. Servis edilen fotoğrafta 7 kişilik DEM heyeti ve Öcalan dışındaki o 3 kişinin kim olduğunu İsmail Saymaz açıkladı.

Fotoğrafta, yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Cengiz Çiçek ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

DEM HEYETİ VE ÖCALAN DIŞINDAKİ ÜÇ KİŞİ KİM?

Fotoğraf karesine giren 3 kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, fotoğraftaki 3 ismin kim olduğunu açıkladı.

Saymaz, fotoğrafta yer alan o üç kişinin Öcalan ile birlikte İmralı'da kalan PKK hükümlüsü olduklarını söyledi.

Hükümlülerin, İmralı’da 1999’dan beri bulunan Abdullah Öcalan’ın isteği ve onayıyla, farklı cezaevlerindeki beş PKK hükümlüsü yanına gönderildikleri ortaya çıktı.

PKK hükümlülerin Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran, Sait Yıldırım ve Veysi Aktaş olduğu ve 2015’te İmralı’ya gönderildiği öğrenildi. Sait Yıldırım gittikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirmesi nedeniyle Bursa Cezaevi’ne nakledilirken, Yıldırım’ın yerine 15 Temmuz 2015’te Hamili Yıldırım İmralı Adası’na gönderildi.