Bebek katili Öcalan'ın videolu mesajı yayınlandı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘terör örgütünü lağvettiğini açıklasın çağrısı sonrası süreç tam anlamıyla başlamıştı. DEM heyeti ve Öcalan görüşmeleri neticesinde 4 ay önce bebek katili, terör örgütüne fesih çağrısında bulunmuştu. Terör örgütü PKK’nın fesih kararı alması sonrası gözler şimdi silah bırakmaya çevrildi. Teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'dan videolu sesli mesajı geldi.

Bebek katili Öcalan'ın İmralı'da videolu mesajı geldi. Ancak video içerisinde ses ve görüntüdeki sekronda sorun olması 'ses kaydının yapay zekalı şekilde videolaştırdı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

"PKK ULUS DEVLETÇİ BİR AMAÇTAN VAZGEÇMİŞ"

Bahçeli'nin vesile olduğu süreçte asker katili teröristbaşı Öcalan, ulus devlet anlayışından vazgeçtiğini belirtirken, "Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç: PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir" ifadeleri kullandı.

"HIZLICA HAYATA GEÇİRİLECEKTİR"

Ayrıca teröristbaşı Öcalan, silah bırakma sürecine dair ise "Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

"BEN HİÇBİR ZAMAN KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜ BİREYSEL BİR SORUN OLARAK GÖRMEDİM"

Teröristbaşı Öcalan, bireysel özgürlükle ilgili, "ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ'NİN ESERİ

‘Öcalan açılımı’ süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamıştı. Bahçeli daha sonra partisinin grup toplantısında bebek katili teröristbaşı için, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ demişti. Süreçte terörist başı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı gelmişti. Ardından terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile devam etti. Son olarak silah bırakma süreci beklenirken, bebek katilinin videolu mesajı geldi.