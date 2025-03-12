BEBEK KATİLİ SÖYLEMİNDEN KURUCU ÖNDER SÖYLEMİNE...

İktidarın minik ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli herkesi şaşırtmaya devam ediyor!

En son 10 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajın bir paragrafı şöyle:

DEM Parti’nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır.

Bu paylaşımın tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/5403/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_BAHCELI__nin_sosyal_medya_hesabi_X_uzerinden_yayinladiklari_mesaj_10_Mart.html

Devlet Bahçeli’nin geçmişte dedikleri ile bu gün dedikleri arasında zaman zaman çok ciddi farklar olduğunu biliyoruz, işte yukarıdaki X paylaşımda kullandığı ifadeler arasında da tam böyle bir hitap var.

Bahçeli’nin daha düne kadar adını bile anmayıp “bebek katili”, “terörist başı” ya da “terör örgütü elebaşı” sıfatları ile nitelediği Öcalan’ı bu paylaşımında “kurucu önder” olarak nitelemesi herhalde bir tek bana tuhaf gelmemiştir değil mi?

Açıkça söylemek gerekirse bir organize suç ve terör örgütü kurucusuna kurucu önder demek ona asla ve kat'a hak etmediği bir iltifatı sunmaktır!

Dahası hatırlatmak isterim ki böyle bir dili bu güne kadar sadece ve sadece radikal PKK’lılar kullanmıştır.

Önderlik kavramı doğası gereği iyilik ve yasallık içerir, bu yüzden de çete ya da terör örgütü kuranlara önder denemez!

Organize suç ve terör örgütü kuran, 40 yıl boyunca katliam yapıp, suç işleyen birine kurucu önder diyerek iltifat etmek on binlerce şehit, gazi ile bunların dul ve yetimlerinin gönlünü incitir, haklarına tecavüz eder!

Açıkça söylemek gerekirse Bahçeli’nin bu savrulmasını anlamak hiç de kolay değildir.

Tamam, daha önce demediğini bırakmadığı AKP ve Erdoğan’a tüm geçmişi silip yanaşmış ve bu sefer eskiden müttefik olduğu muhalefete aynı üslup ve benzer kelimeler ile saldırmaya başlamıştı ama gene de bu dönüş bir noktaya kadar olsa da anlaşılabilir bir şeydi. En nihayetinde MHP’de “gomonizme karşı mücadele” hedefi gereğince biçimlendirilmiş Türk-İslam sentezi denilen amorf bir fikri yapıya sahipti. Fakat buna rağmen temelde milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen ümmetçi fikriyat sahibi politikacılar ile işbirliği yapmaya başlamış olması bile öyle kolay kolay kabul görmemişti.

Bu günkü savrulma ise bundan çok daha tuhaf ve radikaldir!

En nihayetinde kendisini Türk Milliyetçisi olarak tanımlayan, adı bile Milliyetçi Hareket Partisi olan bir partinin Genel Başkanının 40 yıldır Türk Milletine saldıran, Türk yurdunu bölüp parçalamaya, Türkiye Cumhuriyetini emperyalist güçlere peşkeş çekmeye çalışan ve on binlerce Türk vatandaşını hain saldırılarda katleden bir teröriste önder demesi, sizce de çok anormal bir şey değil midir?

Sanırım sizde Bahçeli’nin Öcalan’a bebek katili yerine kurucu önder demesini en az benim kadar tuhaf karşılamışsınızdır.

Bakalım bakalım bu kulaklar daha neler neler duyacak?

Bir diğer dikkatimi çeken cümle ise “DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır.” ifadesi oldu. Siz hiç amik sözcüğünü duydunuz mu?

Anlaşılan Bahçeli’nin metin yazarları lugat paralamaya bayılıyor! Türkçe derin yerine Arapça amik demek, kimsenin bilmediği, kullanmadığı yabancı dilde bir kelimeyi kullanmak Türkçülüğün, Türk Milliyetçiliğinin neresinde yazıyor?