Bebek kıyafetleri nasıl yıkanır

Bebeğinizin cilt sağlığını korumak için kıyafet seçimi kadar, kıyafetlerinin temizliği de önem arz ediyor. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha hassas. Mikroplara karşı savunmasız olan cildini korumak da siz ebeveynlere düşüyor.

KAYNAK: İHA
Bebek kıyafetleri nasıl yıkanır

Editör: Beyza Damgacıoğlu

BEBEK KIYAFETLERİNİN TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle deterjan seçimi çok önemli.Renk ve kokuya aldanmadan doğru tercihi yapmanız gerekiyor. Bebekler için üretilen özel deterjanları tercih edebilirsiniz.
Bebeğinizin cildine zarar vermemesi için kendi kıyafetlerinizden ayrı yıkamaya özen gösterin.
Kıyafetlerinin etiketinde yıkama talimatları bulunuyor. Kıyafetlerin uzun ömürlü olabilmesi için bu talimatlara uymaya dikkat edin. Fakat kıyafetleri etikette yazan en yüksek sıcaklıkta yıkamaya çalışın. Çünkü yüksek sıcaklıkta bakteriler daha kolay yok olur. Bebeğinizin iç çamaşırlarını ise mutlaka yüksek sıcaklıkta yıkayın.
Giysileri bebeğinize giydirmeden önce içerisinde bulunan etiketleri mutlaka kesin.

Böylelikle bebeğinizin cildini tahriş olmasını engellemiş olursunuz.
Önlük, patik ve yıkanabilir oyuncaklar için de aynı özeni göstermeye çalışın.
Giysileri, alt-üst, iç ve dış olarak ayrıştırarak, ayrı ayrı yıkayın. Böylece mikroplar birbirine karışmaz.

Bebeğinizin kıyafetlerini saklarken naftalin ve güve ilaçları kesinlikle kullanmayın.
Bebeğinizin yıkanan çamaşırlarını açık havada, güneşte kurutmaya özen gösterin.

Kurutma makinesi kullanmış olsanız dahi, bir süre mutlaka güneşte bekletin. Virüsler güneş ışığında çok daha kolay kırılır.

Yeni aldığınız kıyafetleri kullanmadan önce mutlaka yıkayın.
Kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çift taraflı ütüleyin.


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