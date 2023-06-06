Bebek kıyafetleri özen ister

Bebeğinizin cilt sağlığını korumak için kıyafet seçimi kadar, kıyafetlerinin temizliği de önem arz ediyor. Mikroplara karşı savunmasız olan cildini korumak da siz ebeveynlere düşüyor.

Bebek kıyafetleri özen ister

BEBEK KIYAFETLERİNE DİKKAT

İşte, bebek kıyafetlerinin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler;

Öncelikle deterjan seçimi çok önemli. Renk ve kokuya aldanmadan doğru tercihi yapmanız gerekiyor. Bebekler için üretilen özel deterjanları tercih edebilirsiniz.
Bebeğinizin cildine zarar vermemesi için kendi kıyafetlerinizden ayrı yıkamaya özen gösterin.
Kıyafetlerinin etiketinde yıkama talimatları bulunuyor. Kıyafetlerin uzun ömürlü olabilmesi için bu talimatlara uymaya dikkat edin. Fakat kıyafetleri etikette yazan en yüksek sıcaklıkta yıkamaya çalışın. Çünkü yüksek sıcaklıkta bakteriler daha kolay yok olur. Bebeğinizin iç çamaşırlarını ise mutlaka yüksek sıcaklıkta yıkayın.
Giysileri bebeğinize giydirmeden önce içerisinde bulunan etiketleri mutlaka kesin. Böylelikle bebeğinizin cildini tahriş olmasını engellemiş olursunuz.
Önlük, patik ve yıkanabilir oyuncaklar için de aynı özeni göstermeye çalışın.
Giysileri, alt-üst, iç ve dış olarak ayrıştırarak, ayrı ayrı yıkayın. Böylece mikroplar birbirine karışmaz.
Yeni aldığınız kıyafetleri kullanmadan önce mutlaka yıkayın.
Kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çift taraflı ütüleyin.
Bebeğinizin kıyafetlerini saklarken naftalin ve güve ilaçları kesinlikle kullanmayın.
Bebeğinizin yıkanan çamaşırlarını açık havada, güneşte kurutmaya özen gösterin. Kurutma makinesi kullanmış olsanız dahi, bir süre mutlaka güneşte bekletin. Virüsler güneş ışığında çok daha kolay kırılır.

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