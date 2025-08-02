Bebek mamalarındaki gizli obezite riski! Uzmanlar anlattı

Son bilimsel araştırmalar, süpermarket raflarında yer alan bebek mamalarının önemli bir kısmının, çocukları ömür boyu obezite riskiyle karşı karşıya bırakan aşırı işlenmiş gıdalar (UPF) içerdiğini ortaya koydu.

Leeds Üniversitesi’nin yaptığı çarpıcı bir çalışma, bebek maması ürünlerinin üçte birinin aşırı işlenmiş olduğunu ve bu ürünlerin çocuklarda obezite, diyabet ve diş çürüğü gibi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını gösterdi.

Uzmanlar, ebeveynleri “sağlıklı” ve “organik” etiketlere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

BİLİMSEL BULGULAR ALARM VERİYOR

Leeds Üniversitesi’nde çocuk beslenmesi üzerine çalışan Dr. Diane Threapleton liderliğinde yürütülen bir araştırma, 600 bebek maması ürününü mercek altına aldı.

Çalışma, bebek atıştırmalıklarının %87’sinin ve kahvaltılık gevreklerin %79’unun aşırı işlenmiş gıda kategorisine girdiğini ortaya koydu. Bu ürünlerin çoğu, “ilave şeker içermez” veya “organik” gibi yanıltıcı etiketlerle pazarlanıyor.

Dr. Threapleton, “Bu mamalar, bebeklerin büyürken ihtiyaç duyduğu besinlere çok az benziyor ve yoğun işleme süreçlerinden geçiyor. Çocukları, daha bebeklikten itibaren şekerli ve işlenmiş gıdalara bağımlı hale getiriyor” dedi.

Araştırmalar, bebeklik döneminde şekerli ve işlenmiş gıdalara maruz kalan çocukların, ileriki yaşlarda obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 5 yaş ve üzeri 159 milyon çocuğun obez olduğu belirtildi.

Dünya Obezite Atlası Raporu, yılına kadar dünya nüfusunun yarısının obezite veya fazla kilo problemiyle mücadele edeceğini öngördü.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN BESLENME HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Obezite Sağlık İttifakı (OHA), hükümetlerin bu “kabul edilemez” duruma karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İttifak, yanıltıcı etiketlere sahip yüksek şekerli ürünlerin satışına sınırlama getirilmesini talep etti.

Imperial College London’dan Prof. Majid Ezzati, “Çocuklar arasındaki obezite oranlarındaki artış çok endişe verici. Obezite, artık sadece zengin ülkelerin değil, tüm dünyanın sorunu” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, ebeveynlerin bebek maması seçerken dikkatli olmasını önerdi. Dr. Threapleton, “Etiketlerdeki ‘doğal’ veya ‘sağlıklı’ ibarelerine kanmayın. İçerik listesini okuyun ve şeker, tuz veya yapay katkı maddesi içeren ürünlerden kaçının” dedi Ayrıca, bebeklerin televizyon izlerken beslenmemesi ve fast food tarzı gıdalarla tanıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Çocuk Endokrinolojisi Bölümü uzmanları, ailece oturulan sofra alışkanlığının kazandırılmasının obeziteyi önlemede etkili olduğunu belirtti.

HÜKÜMETLERE ÇAĞRI: DÜZENLEMELER YETERSİZ

Obezite Sağlık İttifakı, mevcut düzenlemelerin bebek mamalarındaki şeker ve işlenmiş içeriklerin kontrolünde yetersiz kaldığını ifade etti.

Birleşik Krallık’ta hükümetin 10 Yıllık Sağlık Planı, obeziteyi azaltmayı hedeflese de erken çocukluk dönemine yönelik yeterli önlem alınmadığı eleştirildi.

DSÖ Beslenme Sorumlusu Francesco Branca, “Sağlıklı bir yaşam doğumdan başlar. Bebek maması reyonları, çocukları obeziteye ve kötü beslenme alışkanlıklarına sürükleyen ürünlerle dolu” diyerek acil reform çağrısında bulundu.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bebek mamalarındaki obezite tehlikesinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Ebeveynlerin bilinçli seçimler yapması, hükümetlerin ise daha sıkı düzenlemelerle bu sorunu çözmesi gerekdi.

Uzmanlar, sağlıklı nesiller yetiştirmek için bebeklik döneminden itibaren doğru beslenme alışkanlıklarının kritik olduğunu vurguladı.