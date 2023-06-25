Bebek neden anneyle uyumak ister

Bebeğin annesiyle uyuması ileride uyku ile ilgili sorunlar yaşamasına neden olabilir. İşte, ayrıntılar…

Bebek neden anneyle uyumak ister

Editör: Erkavim Yıldırım

Tüm bebeklerin uyku düzeni birbirlerinden farklıdır. Bazı çocuklar tüm gece boyunca uyurken, bazıları ise uzun süren uykusuzluk nöbetlerine alıştırır anne ve babalarını. Çocukların uyku düzeni ile ilgili problemlerinin üzerindeki en büyük etki, anne ve babanın tutumlarıdır. Bebeğinizi uyutmak için verdiğiniz uğraşlar, ileride uyku ile ilgili sorunlara neden olabilir.

GECE VE GÜNDÜZ AYRIMI

Bebeğinizin evdeki ilk günlerinde o uyurken olabildiğince az ses çıkarmaya çalışır, parmaklarınızın ucunda yürür ve yüksek sesle konuşamazsınız. Bebekler doğduklarında gece ve gündüzün ne demek olduğunu bilmediklerinden sizin bu davranışlarınız ile gece gündüz ayrımını yapacaktır. Eğer gündüz uykusunda geceymiş gibi davranmazsanız bebeğiniz de ona göre bir ayrım yapacak ve uykusunu alacaktır.

EMZİRİRKEN UYUMAK

Eğer bebeğinizi emerek uyumaya alıştırdıysanız memeyi bırakmamak için direnecektir. Bu konuda tutarlı davranmanız önemlidir. Gündüz emzirmesini yavaşca azaltarak kesmeyi, daha sonra da gece emzirmesini yavaşça azaltarak kesmeyi tercih etmelsiniz.

Bebeğinize uyku alışkanlığı kazandırmak için, uyumadan önce hareketli aktiviteler yapın. Bebeğinizi olabildiğince aynı saatlerde uyutmaya özen gösterin. Uykudan hemen öncesine banyosunu denk getirebilirsiniz. Aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda çocuğunuzu uyutmayın. Kalın ve rahatsız edecek giysileri uyurken çıkarın. Her uykusunda yatağına yatırın, bu şekilde o alanın kendi uyku alanı olduğunu öğrenecektir. Uyuması için ayağınızda sallamayın. Uyku için tamamen karanlık ya da sessiz bir ortam oluşturmaya çalışmayın.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu Dünya
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor Siyaset
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada Güncel
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi Dünya
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu Spor
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok Güncel
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok
NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor Teknoloji - Otomotiv
NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor