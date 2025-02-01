Bebek ölümlerine dair yeni gelişme: TBMM Araştırma Komisyonu'ndan kritik açıklama

TBMM tarafından bazı özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, İstanbul'daki temaslarına devam ediyor. Komisyon üyeleri, Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret etti. Ziyarette Başhekim Dr. Murat Lafcı ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ambulans Başhekimliğindeki basın mensuplarına açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Şan, "Komisyonumuz son toplantısında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile Klinik Yoğun Bakım Derneği'ni dinlemiş, bundan sonraki toplantılarında da tüm siyasi parti gruplarının önerileri doğrultusunda sağlık sistemimizin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla konuyla ilgili kamu kurumları, STK'lar ve akademisyenleri dinlemeye devam edecektir. Aynı zamanda Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına katkı sağlamak üzere bilim insanları, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sayıştay ve SGK başta olmak üzere farklı kurumlardan uzman ekibi görevlendirmiş olup, yapılan çalışmalar neticesinde Komisyonumuz raporunu tamamlayacaktır" dedi.

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"BU SÜRECİN EN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ"

Şan, bu sürecin en yakın takipçisi olduklarını ifade ederek, "Ortada maalesef para hırsıyla masum bebeklerimizin canına kast eden insanlığını kaybetmiş bir suç örgütü vardır. Bu çete, devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni, gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir. Bu ağır insanlık suçu karşısında herkesin gerekli hassasiyeti gösterdiğine dair şüpheniz olmasın. Bildiğiniz üzere devam eden bir yargı sürecindeyiz. Tüm kurumlarımızla beraber bu sürecin en yakın takipçisiyiz. Bu meselede kimin sorumluluğu varsa yargı önünde hesabını verecektir. Şunun özellikle bilinmesini isterim ki; Araştırma Komisyonu olarak bizler yargı mercii değiliz. Bizim Komisyon olarak amacımız denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunmak, gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçmesine vesile olmaktır. Bu nedenle Araştırma Komisyonu olarak yerinde inceleme yapmak maksadıyla Komisyon üyelerimizle birlikte 2 günlük İstanbul ziyareti planladık. Bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve 112 Çağrı ve Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk. Yarın da mağdur ailelerimizle görüşüp, kendilerini dinleyeceğiz" diye konuştu.

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"Komisyonumuz ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını titizlikle sürdürecektir"

Komisyonun ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerine değinen Şan, "Buradan bebeklerini kaybeden ailelerimize başsağlığı diliyorum. Bu ailelerimizin yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden bebeklerimize rahmet, ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Komisyonumuz ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını titizlikle sürdürecektir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak raporun sağlık sistemimizdeki varsa aksaklıkları gidermek için öneriler sunmak ve benzer vakaların tekrar yaşanmasını önlemek için çözümler üretmede önemli bir adım olacaktır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Örneğin Sağlık Bakanlığımız 2 gün önce özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla konunun üzerine gitmektedir. Bizler de Komisyon olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.