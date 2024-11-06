Bebek pudrasının içinden uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bebek pudrasının içinden uyuşturucu çıktı

Bitlis’de bir tırda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, tırın içerisinde yapmış olduğu aramada bebek pudrasının içine karıştırılmış 250 kilo uyuşturucu madde bulundu. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından bebek pudrası ile karıştırılmış 250 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar neticesinde tespit edilen tır içerisinde bebek pudrasına karıştırılmış şekilde 250 kilo Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Tır sürücüsü M.E. isimli şahıs çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ahlat T Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Bebek pudrasının içinden uyuşturucu çıktı

Bebek pudrasının içinden uyuşturucu çıktı

Bebek pudrasının içinden uyuşturucu çıktı

Bebek pudrasının içinden uyuşturucu çıktı

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