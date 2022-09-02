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Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı

Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 02:15
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Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı

Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı
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Ukrayna’dan İstanbul’a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 50 metre kala karaya oturmuştu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun’un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekilirken kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı. (İHA)

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