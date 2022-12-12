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Bebek'te yaşanan cinsel ilişki skandalı Çok Güzel Hareketler skecinde

Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalı bu kez Çok Güzel Hareketler'e konu oldu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:42
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Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalı Çok Güzel Hareketler skecinde

Bebek'te yaşanan cinsel ilişki skandalı Çok Güzel Hareketler skecinde
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İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Bebek'te yaşanan cinsilsek ilişki skandalı uzun süre boyunca gündemden düşmemişti. 

Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalı Çok Güzel Hareketler'de de skeç konusu oldu.

Özgür Kavi ile Carmen Maria T.'nin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial oluşturmuştu.

Özgür Kavi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Carmen Maria T.'nin Adli Tıp raporu doğrultusunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

O görüntüler bu kez Çok Güzel Hareketler'de ti'ye alındı.

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