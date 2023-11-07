Bebek üşüyünce ne yapmalıyız

Bebekler serçe kanadından yel alır derler. Bebekler üşümeye çok yatkın olur. Peki, bebeğiniz üşüttüğü zaman ne yapmalı?

Bebek üşüyünce ne yapmalıyız

Ebeveynlerin üşütme problemi yaşayan bebeklerini öncelikle bir çocuk doktoruna götürmeleri gerekir. Buna bağlı olarak çocuk doktoru, üşütme semptomlarının görüldüğü bebeğe uygun olan tedavi planını oluşturacaktır.

Soğuk algınlığı, nezle ve halk arasındaki yaygın adı ile üşütme yetişkinler ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de sıklıkla görülebilir. Bebeklerde üşütme semptomları görüldüğü takdirde ilk olarak yapılması gereken şey ise doktora gitmektir.

Önlem amaçlı olarak ise üşütme problemi yaşayan bebeğe doktor tavsiyesi ile uygun miktarlarda nane limon veya zencefil çayı içirilebilir. Yine ek gıdaya geçen bebeklere çocuk doktoruna danışılarak üşütme durumunda sebze ve meyve püreleri yedirilebilir. Ayrıca üşütme semptomlarının görüldüğü bir bebeğin yeterli miktarda su içtiğine dikkat edilmelidir. Son olarak üşütme problemi yaşayan bebeğin burun tıkanıklığı sorunu varsa çocuk doktoruna danışılarak tulu su şırıngası kullanılması mümkündür.

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