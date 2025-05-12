Bebek ve asker katili teröristler için şok talimat! Bu kadarı da pes...

Sözcü’de yer alan habere göre; bebek katili Öcalan’ın 27 Şubat’taki fesih ve silah bırakma çağrısından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da her yıl Nisan-Mayıs ayında yürütülen kapsamlı iç güvenlik harekâtları bu yıl gerçekleşmedi. Bölgede toplam 80 civarında silahlı teröristin yer altı sığınaklarındaki kış üslenmesinden çıkmak için hazırlık yaptıkları belirtildi.

TERÖRİSTLERİ ÖLÜ DEĞİL, CANLI ELE GEÇİRİN TALİMATI İDDİASI

İddiaya göre; jandarmaya operasyondan ziyade arazide daha çok keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetlerine ağırlık verildiği ve temas olması halinde teröristlerin mümkün mertebede ölü değil, canlı olarak ele geçirilmesi yönünde talimat verildi.

BEBEK KATİLİ ONAYI VERDİ, BM GÖZETİMİNDE OLACAK

Terör örgütü PKK’nın, fesih kararından sonra Irak’ın kuzeyinden ve Kandil’den Temmuz ortalarına kadar tamamen çekileceği aktarıldı. Kongre kararları ve sonuç bildirgesinin Öcalan’a ulaştırılacağı ve onayının alınmasından sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kongreye uydu telefonuyla bağlanan bebek katili Öcalan’ın iyi derecede Kürtçe bilmesine rağmen 37 dakikalık Türkçe bir konuşma yaptığı iddia edildi. Teröristlerin üç aşamalı plan dahilinde uluslararası gözlemci ve Birleşmiş Milletler gözetiminde silahlarını da teslim edeceği öne sürüldü. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok Vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Erbil’in Binar ve Köysancak, Süleymaniye’nin Ranya ve Seyid Sadık kasabalarında silahlarını teslim edeceği aktarıldı.