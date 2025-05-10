Bebek ve asker katilleri için siyaset yolu açılacak! Yandaş kalem yazdı… Bahçeli ve Erdoğan’ın Türkiye’ye eseri…

Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç, terör örgütü PKK'nın silahları bırakacağı iddia edilen kongrenin toplanmasıyla devam ediyor. Kongreden herhangi bir karar ise henüz çıkmadı. Son olarak Yandaş kalem Okan Müderrisoğlu, bundan sonra ne olacağına dair çarpıcı detayları paylaştı. Müderrisoğlu, "Kandil'deki terör baronları ya Irak'ta kalacak ya da mutabakat sağlanan üçüncü ülkelere gidecektir. Adalet önünde hesabını verenlerin siyaset kanalları açılacak, siyaset yapma biçimi bölücülüğe hizmet etmeyecek, kadim devlete bağlılık esas olacaktır" ifadeleri kullanması dikkat çekti.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

Bebek katili ‘Öcalan’ süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamıştı. Bahçeli daha sonra teröristbaşını meclise davet ederek ‘PKK’nın silah bıraktığını açıkla’ çıkışında bulunmuştu. Ardından DEM heyeti ile teröristbaşı arasında görüşmeler ardı ardına gelmişti. Son görüşmede ise beklenen çağrı gelmişti.

TERÖRİSTBAŞINDAN ÇAĞRI METNİ GELDİ

Bahçeli’nin baş mimarı olduğu ‘Öcalan açılım’ süreci 3’üncü görüşmede bir çağrı ile sonuçlandı. 7 kişilik DEM heyeti teröristbaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenlemiş, bebek katilinin İmralı’da yazdığı çağrı metni okudu. Çağrı metninde Bahçeli’nin sürecin başından beri dile getirdiği ‘Silah bırakma’ ve ‘PKK’yı lağvettsin’ çıkışlarına da yer verilmişti.

GÖZLER FESİH KARARINA ÇEVRİLDİ

Terör örgütü PKK, kendini şartlı olarak lağvedeceğini açıklamıştı. Kongrenin ise ne zaman toplanacağı merak konusu olmuştu. Terör örgütü 5-7 Mayıs tarihlerinde kongreyi gerçekleştirdi. Gözler ise kongre sonrası açıklanacak karara odaklandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla duyurduğu sürece dair ise ‘her an açıklanabilir’ yorumunda bulunmuştu.

MÜDERRİSOĞLU: ADALET ÖNÜNDE HESABINI VERENLERİN SİYASET KANALLARI AÇILACAK

Yandaş kalem Okan Müderrisoğlu ise son köşe yazısında bundan sonra ne olacağına dair çarpıcı detayları paylaştı. Müdrrisoğlu, adalet önünde hesabını verenlerin siyaset kanallarının tekrardan açıklanacağını söylemesi dikkat çekti. Yazısındaki o bölüm ise şu şekilde:

“Bundan sonrasına gelince... Yıllardır yapılan hazırlıklar güncellenmektedir. Bir "al-ver süreci" söz konusu değildir. Dünden bugüne tabular yıkılmış, pek çok adım atılmıştır. Örgüt, tüm türevleriyle yok olacaktır. Silahlara veda vakti gelmiştir. Irak'ın kuzeyi ağırlıklı olmak üzere terör örgütü, silah ve yaşam malzemesi depolarını tek tek gösterecek, birkaç ay içinde belirlenen yerlerde silahlarını Türkiye'ye teslim edecektir. Terör örgütü ortadan kalkınca, Türkiye'de eylem yapmamış olanların ülkeye girişine kapı aralanacak, hukuki durumlarının netleştirilmesine bağlı olarak hayata karışmalarına imkân tanınacaktır. Kandil'deki terör baronları ya Irak'ta kalacak ya da mutabakat sağlanan üçüncü ülkelere gidecektir. Adalet önünde hesabını verenlerin siyaset kanalları açılacak, siyaset yapma biçimi bölücülüğe hizmet etmeyecek, kadim devlete bağlılık esas olacaktır.”