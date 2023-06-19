Bebekler en çok hangi tür müziği sever

Araştırmalara göre klasik müzik bebeklerin duyma, konuşma, algılama ve hatırlama yeteneklerini geliştiriyor. İşte konunun ayrıntıları…

Bebekler en çok hangi tür müziği sever

Klasik müzik, öncelikle, şarkı ve tekerlemeler yoluyla bebeğin dil gelişimine katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yoluyla bebeğin yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat veriyor.

NASIL DİNLEMELİ?

Öncelikle çocuğunuzun müzik beğenisini keşfedin. Hangi müzik türüne karşı daha fazla ilgi duyduğunu, müzik kulağı olup olmadığını belirlemeye çalışın.

Dinlediği müzikten sonra yapacağınız etkinliği, bebeğinizin duyabileceği yükseklikteki bir sesle anlatın.

Her etkinliğe özgü farklı bir müzik parçası seçin. Etkinliklerden önce dinleteceğiniz müziğin aynı olmasına dikkat edin. Belli bir süreden sonra bebeğiniz dinlediği müziğin ardından hangi etkinliğin yapılacağını anlayabilir.

Doğumdan önce ve doğumdan sonra bebeğe dinletilen klasik müzik, belli bir düzen içinde verilmeli.

KLASİK MÜZİK NEDEN YARARLI

Bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur.

Sosyal ve grup becerileri kazandırır.

Her şeyden önemlisi klasik müzik bebeğinizin ruhunu dinlendirir.

Kendini ifade etme becerisini ve yaratıcılık zevkini geliştirir.

Estetik duygusunu geliştirir.

Motor gelişimi ile ritmik gelişimi sağlar.

Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.

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