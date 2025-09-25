Bebekler için görünmez tehdit! Bilimsel araştırmalar endişe veriyor

Pediatri uzmanları, özellikle yabancıların bebekleri öpmesinin çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasına davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Son araştırmalar, bu basit görünen eylemin, miniklerin henüz tam olarak gelişmemiş bağışıklık sistemleri için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.

DUDAKTAN BULAŞAN SİNSİ TEHLİKE: ÖPÜCÜK HASTALIĞINA KARŞI UYARILAR

Bebekler, bağışıklık sistemlerinin en zayıf olduğu dönemdedir ve en ufak bir mikrop bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

New York Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. David A. Schwartz, herpes simpleks virüsü (HSV-1) gibi yaygın virüslerin, dudak temasıyla kolayca bulaşabileceğini belirterek, "Bir yetişkin için zararsız olabilecek bu virüs, bebeklerde menenjit veya ensefalit gibi hayatı tehdit eden durumlara neden olabilir. Bu nedenle, bebeği öpmeyi düşünen herkesin, özellikle dudaklarında uçuk veya yara varsa, bu fikirden kesinlikle vazgeçmesi gerekir" dedi.

Uzmanlar, sadece herpes virüsüne değil, aynı zamanda grip, nezle ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan diğer virüslere karşı da ebeveynleri uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pediatri biriminden Dr. Maria Hernandez, "Her ne kadar sevgi göstergesi olsa da, bebeğinize dokunmadan veya onu öpmeden önce ellerinizi mutlaka sabunla yıkamanız kritik önem taşıyor. Öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında ağızdan çıkan damlacıklar, kolayca bebeğin hassas cildine ve solunum sistemine yerleşebilir" uyarısında bulundu.

ÖNLEM ALMAK İÇİN BASİT AMA ETKİLİ YÖNTEMLER

Bu risklere karşı ebeveynlerin alabileceği önlemler oldukça basit ve etkili. Uzmanlar, yeni doğanların etrafındaki kişilerin, bebekle temas kurmadan önce ellerini yıkaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bebekle teması en aza indirmek ve özellikle hasta olan kişilerin bebekten uzak durmasını sağlamak, olası riskleri büyük ölçüde azaltacağı bildirildi.