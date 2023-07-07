Bebekler ilk ne zaman görür

Bebekler doğar doğmaz karanlıkla aydınlığı ayırt edecek durumdadır. Hatta çok yakınındaki nesneleri seçebilir Ama bu çok güçlü dğildir.

Bebekler göz teması kurmaya üç aylıkken başlıyor.

Dört aylıkken kişilere daha uzun süre bakabilir ve hareket halindeki nesneleri daha hızlıca algılayabilir.

Beşinci ayın sonuna gelindiğinde bebekler gördüklerini inceleme sürecine giriyor.

18 aylık olduklarında ise ellerine verilen kitaplardaki resimleri bile takip edebilirler.

2 yaşına gelen bebek artık cisimlerin en küçük ayrıntısını görebilir

Bebek 3 yaşına bastığında erişkinlerde olduğu gibi neredeyse yüzde 80'inine ulaşır.