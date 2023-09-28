Bebekler ne kadar su içmeli

Bebekler ne kadar su tüketmeli? Bunun nedenleri neler? İşte o sorunun yanıtı ve ayrıntılar…

Bebekler ne kadar su içmeli

Uzmanlar anne sütünün bebeklerin sıvı ihtiyacını karşılamada yeterli olduğunu her defasında belirtiyor. Özellikle de ilk altı ay boyunca. Hatta bu süre zarfında su verilmemesi bile söyleniyor hekimler tarafından….

MAMAYA KATILAN SU KAYNATILMALI MI?

Bebek mamayla besleniyorsa mamasına hazırladığınız suyu koymadan önce en az 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Mama alındıktan sonra da bebeğinize birkaç çay kaşığı su verebilirsiniz. Ek gıda dönemine geçtikten sonra bebeğin günlük su ihtiyacı 30 - 100 ml arasındadır.

ANNE SÜTÜ YETER Mİ?

Bebeklerin suya ihtiyacının olup olmadığı her anne tarafından merak edilen bir konu. Doğumundan sonra ilk 6 ay içinde anne sütü ile beslenen bebeklere su verilmemektedir. Bebeğiniz ek besinler tüketene kadar su verilmiyor. Bu durumdan habersiz olan anneler bebeklerine su verdiklerinde, bebeğin süt alımını da azaltmış oluyor.


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