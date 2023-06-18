Bebekler neden hırıltılı öksürür

Editör: Naim Arıoğlu

BEBEKLER NEDEN HIRILTILI ÖKSÜRÜR

Reflü: Midede biriken yemekten dolayı ait oluşabilir ve bu yemek borusuna kaçabilir. Bunun sonucunda hem öksürük hem de hırıltı meydana gelebilir. Özellikle bebeklerde gece öksürüğü şeklinde ortaya çıkabilir.

Krup: Ses tellerinde meydana gelen bu enfeksiyon, ses tellerine zarar vererek hırıltılı öksürüğe yol açabilir.

Bronşit: Soğuk algınlığından kaynaklanan bronşit, hırıltılı öksürüğün nedenlerinden biridir.

Astım: Bebeklerde astım, kronik olarak meydana gelebilir. Bu hastalık göğüs kafesine baskı yaptığı için bebekler zorlanabilir ve hırıltılı bir şekilde öksürebilir.

NE YAPILMALI

Bebeklerde hırıltılı öksürük bitkisel tedavi olarak ise pek çok kür kullanılabilir. Limon kürü: C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklığı güçlendirebilir. Ayrıca limonun suyu bebeklerin boğazındaki iltihabı kurutabilir ve hırıltıyı kesebilir.

Zencefil kürü: 1 tatlı kaşığı toz zencefil ve 1 adet çubuk tarçına su eklenerek kaynatılır. Suyu süzülerek bebeğe verilebilir. Doğal öksürük kesici olan bu karışım, 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. "10 aylık bebeklerde öksürük nasıl geçer?" diye merak edenler, bu karışıma bal yerine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyerek bebeğe verebilir.

Bal kürü: Balgamı söktüren bal, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. 1 tatlı kaşığı bala bir miktar süt ekleyerek 1 yaşından büyük bebeklere verilebilir.