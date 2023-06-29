Bebeklerde bu belirtilere aman çok dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım
Takıntılı davranışlar, konuşma ve öğrenme bozuklukları bebeklik döneminde başlayan ve çocukluk döneminde gelişen durumlardır. Otizm spektrum adı verilen bu bozukluğun, son yıllarda yapılan araştırmalarda daha çok prematüre bebeklerde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Doğduğu andan itibaren ilk üç yıl içinde bebeklerin davranışları bu hastalığın belirtileri arasında gösterilir. Özellikle tekrarlayan davranışlar, soyut düşünürken zorluk yaşaması ve iletişim kuramaması en belirgin özelliklerdir.
İŞTE O BELİRTİLER
Ebeveynlerle yapılan oyunlarda tepkisiz kalması
Mimikleri taklit edememesi
Agulama gibi seslerin ve konuşmaların olmaması
Adı söylendiğinde tepki vermemesi
Sürekli aynı oyuncak ile oynama
İlk üç ay bebeğinizin hiç göz kontağı kurmaması
Sosyal gülümsemenin yaşanmaması
Oyuncaklara olan ilgi azlığı ya da eksikliği
Sakinleştirilmesi zor olan bebekler