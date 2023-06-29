Bebeklerde bu belirtilere aman çok dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Takıntılı davranışlar, konuşma ve öğrenme bozuklukları bebeklik döneminde başlayan ve çocukluk döneminde gelişen durumlardır. Otizm spektrum adı verilen bu bozukluğun, son yıllarda yapılan araştırmalarda daha çok prematüre bebeklerde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Doğduğu andan itibaren ilk üç yıl içinde bebeklerin davranışları bu hastalığın belirtileri arasında gösterilir. Özellikle tekrarlayan davranışlar, soyut düşünürken zorluk yaşaması ve iletişim kuramaması en belirgin özelliklerdir.

İŞTE O BELİRTİLER

Ebeveynlerle yapılan oyunlarda tepkisiz kalması

Mimikleri taklit edememesi

Agulama gibi seslerin ve konuşmaların olmaması

Adı söylendiğinde tepki vermemesi

Sürekli aynı oyuncak ile oynama

İlk üç ay bebeğinizin hiç göz kontağı kurmaması

Sosyal gülümsemenin yaşanmaması

Oyuncaklara olan ilgi azlığı ya da eksikliği

Sakinleştirilmesi zor olan bebekler