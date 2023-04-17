Bebeklerde inmemiş testis rahatsızlığı nasıl önlenir

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, inmemiş testis habtalığının bebeklerde görüldüğüne dikkat çekti ve uyarılarda bulundu…

Bebeklerde inmemiş testis rahatsızlığı nasıl önlenir

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, bebeklerde sık görülen bir durum olan inmemiş testis rahatsızlığı ile açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tugay, inmemiş testis rahatsızlığıyla ilgili olarak erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

“KISIRLIK VE KANSER OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR”

Tugay, “Testis, erkek bireylerde gelişmeyi sağlayan hormonları salgıladığı gibi sperm üretimini de gerçekleştiren bir organdır. Anne karnındaki bebeğin gelişimiyle beraber, karın boşluğunda bulunan testisler 6-7 ay sonrasında skrotum adı verilen torbaya doğru inerler. Doğuma yakın bir süreçte, skrotuma doğru inen yumurtalar, kasık kanalı dediğimiz bölgeyi aşarak torbada yerleşimlerini sağlarlar.” dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Genellikle bebeklerde doğduktan 6 ay içerisinde testislerinin indiğini gözlemleriz. İnmemiş testis görülen bebeklerde ise teşhisin vakit kaybetmeden koyulması ve tedaviye başlanması son derece önemli. Her 100 bebeğin 1'inde görülen bu rahatsızlıkta genel olarak tek tarafta testisin inmediği gözlenir. İleri dönemlerde kısırlık ve kanser oluşum riskini arttırdığı bilinen bu hastalıkta hızlı ve erken şekilde tedavi sayesinde ciddi sorunların önüne geçilebilir'' açıklamasını yaptı.''

“DOĞUMDAN SONRA FİZİK MUAYENE GEREKLİ''

Prof. Dr. Tugay, “İnmemiş testisler bebeğin doğduğu anın hemen sonrasında yapılan dikkatli bir fizik muayene sonucunda tespit edilebileceğini belirterek, “Daha sonra yapılan kontrol muayenelerinde ise testislerin değerlendirilmesi sayesinde düzelme olup olmadığı gözlemlenebilir” dedi.

Farklı tanı yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Tugay, şöyle konuştu:

“Çoğunlukla muayene ile tanıya ulaşılabilen inmemiş testis probleminde, bazı durumlarda farklı tekniklerden de yararlanılabilir. Manyetik rezonans gibi radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemleri sayesinde inmemiş testisin konumu ve yapısı değerlendirilebilir. Laparoskopik inceleme tekniklerinden de faydalanılarak doğru tanı ve tedavi prosedürü izlenebilir”

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