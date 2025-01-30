Bebeklerde kalp sorunlarını erken tespit etmek için bilinmesi gerekenler

Bebeklerin sağlığı, her ebeveynin önceliğidir ve kalp hastalıkları, erken yaşta tespit edilmesi gereken ciddi sağlık sorunlarının başında gelmekte. Dünyada her 1000 doğumdan 8'inin kalp hastalığı ile başladığı belirtilmekte. Bu durum, doğuştan gelen kalp hastalıkları olarak bilinen ve doğumdan önce veya hemen sonrasında fark edilebilen bir grup rahatsızlığa işaret etti.

BEBEKLERDE KALP HASTALIKLARININ ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde kalp hastalıklarının en belirgin ve erken belirtileri arasında morarma, beslenme zorlukları, hızla yorgunluk, hızlı nefes alma, aşırı terleme ve huzursuzluk sayılabilir.

Kardiyolog ve doğuştan kalp hastalıkları uzmanı Dr. Carla Edwards, "Bebeklerde morarma (siyanoz) çok yaygın bir belirtidir ve bu durum, oksijen seviyesinin düşük olduğunu gösterir. Genellikle bebek emme ya da ağlama sırasında dudaklar, parmaklar veya ciltte morarma olabilir" dedi. Bu morarma, kalbin oksijen taşımada yeterince verimli çalışmadığının bir göstergesi olabilir.

Bir diğer erken belirti de beslenme güçlükleri. Bebekler yemek yerken hızla yoruluyorsa, bu kalp sorunlarına işaret edebilir. Çünkü kalp, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri beyne ve diğer organlara ulaştırmakta zorlanabilir.

Ayrıca hızlı nefes alma ve aşırı terleme, özellikle bebeğin uyumadığı ve sakin olduğu zamanlarda da görülüyorsa, kalp hastalığının belirtisi olabilir. Bebeklerin yavaş büyümesi ve gelişiminde gerilik, kalp hastalıklarının bir diğer belirtisi olarak değerlendirilebilir.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI NEDEN OLUŞUR?

Doğumsal kalp hastalıklarının nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin ve çevresel etkilerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmekte. Özellikle gebelik sırasında annenin geçirdiği enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, bazı genetik hastalıklar ve doğumsal bozukluklar, bebeklerde kalp hastalıklarına yol açabilir.

Pediatrik kardiyolog ve kalp hastalıkları uzmanı Dr. Thomas Brown, "Bazı bebeklerde kalp hastalıkları, doğumdan önce tespit edilebilirken, diğer bazı bebeklerde hastalık doğumdan sonra yavaşça ilerler ve ancak erken belirtilerle fark edilebilir" dedi.

Bunun yanı sıra, genetik faktörlerin etkisiyle, ailesinde kalp hastalığı olan bebeklerde bu hastalık daha fazla görülebilir.

ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Erken tanı, doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde büyük bir fark oluşturabilir.

Çocuk kardiyolojisi uzmanı Dr. Julia Clarke, "Bebeklerde kalp hastalıkları erken dönemde tespit edildiğinde, tedavi süreci daha başarılı olabilir. Gelişmiş tıbbi teknolojiler ve tedavi yöntemleri sayesinde, doğumsal kalp hastalıklarıyla doğan bebeklerin yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir. Ancak bu, erken müdahaleyi gerektirir" dedi.

Eğer bebekte kalp hastalığı şüphesi varsa, kardiyologlar genellikle ekokardiyogram, elektrokardiyogram (EKG) ve kalp ultrasonu gibi testler önerir. Bu testler, kalbin yapısını, fonksiyonlarını ve herhangi bir anormalliği belirlemeye yardımcı olur. Eğer hastalık erken dönemde tespit edilirse, tedavi genellikle ilaçlarla ya da gerektiğinde cerrahi müdahalelerle yapılabilir.

DÜNYA ÇAPINDA BİR SORUN: DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, doğumsal kalp hastalıkları her yıl dünya genelinde 1 milyon yeni vakaya neden olmakta.

ABD'de ise, yaklaşık her 1000 doğumdan 8'inin kalp hastalıkları ile başladığı belirtilmekte.

Dünya Kardiyoloji Derneği'nden uzman Dr. Michelle Lee, "Gelişmiş ülkelerde bile, doğumsal kalp hastalıkları hala en yaygın bebek ölüm nedenlerinden biridir. Erken tanı ve tedavi, bu durumu tersine çevirebilir" dedi.

BEBEKLERDE KALP HASTALIKLARI İÇİN AİLELERİN YAPMASI GEREKENLER

Bebeklerin doğumdan sonra düzenli olarak pediatrist tarafından izlenmesi çok önemli.

Ailelerin, bebeğin genel sağlığı hakkında endişeleri varsa, derhal bir kardiyologa başvurmaları önerilir. Ayrıca, hamilelik sırasında sağlık kontrolü ve rutin taramalar, doğumsal kalp hastalıklarının erken tespiti için kritik öneme sahip.

Pediatrik Kardiyoloji Derneği Başkanı Dr. Edward Jackson, "Anne adaylarının gebelik öncesi sağlık kontrolleri yapmaları, zararlı alışkanlıklardan kaçınmaları ve gebelik sürecinde düzenli takipleri olmaları, kalp hastalıklarının doğumdan önce tespit edilmesine yardımcı olabilir. Erken müdahale, sağlıklı bir geleceğin temelini atar" diye ekledi.

Bebeklerde kalp hastalıklarının erken tespiti, bu hastalıklarla doğan bebeklerin hayatta kalma şansını artırır ve yaşam kalitelerini iyileştirir.

Aileler, özellikle morarma, beslenme güçlükleri ve hızlı nefes alma gibi erken belirtileri fark ettiklerinde derhal bir uzmana başvurmalı.

Her bebek, sağlıklı bir kalple doğmalı ve büyümeli; bu yüzden erken tanı, her ebeveynin sağlıklı bir gelecek için yapabileceği en önemli adımlardan biri.