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Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Her anne babanın üzerine titrediği bebeklerin öksürükleri nasıl kesilir? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 07:36
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Bebeklerde öksürük nasıl iyileşir

Bebeklerde öksürük nasıl geçer?
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Bebeklerde öksürüğü geçirmek için çoğu ebeveyn antibiyotik ya da öksürük şurubu tercih eder. Ancak bir doktora başvurmadan bebeğe ilaç tedavisi uygulamak doğru değil. Özellikle de bir uzmana danışmadan antibiyotik kullanılmamalıdır. Bunun yerine evde doğal çözümler tercih ederek bebeğin öksürüğünü geçirmek mümkündür. "Bebeklerde öksürük nasıl kesilir?" sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacağına öksürüğün nedenine ve nasıl bir öksürük olduğuna bakılarak karar verilmelidir.

Kuru öksürükse bebeğin solunum yollarını nemlendirmekte fayda vardır. Ayrıca bebeğin bulunduğu ortamın havasının temiz ve ferah olması gerekir. Buhar banyosu da bebeğin solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Bebeği yatırmak yerine dik tutmak da öksürüğe iyi gelebilir. "Bebeklerde öksürüğü ne keser?" sorusu için şunlar söylenebilir:

Balgamlı bir öksürük varsa bebeği yüzüstü yatırarak sırtına hafifçe vurulabilir. Bu sayede balgamın dışarı atılması kolaylaşır.

Bebek gece öksürüğü yaşıyorsa yastığını yükseltmekte fayda vardır. Böylece akıntıların aşağı yönlü olması sağlanır ve bebeğin nefes alması kolaylaşır.

Bebeğin solunum yolunu nemli tutmak kuru öksürüğü önlemede etkilidir, bunun için sıvı tüketimi önemlidir.

Kuru bir ortam söz konusuysa hava nemlendirici cihazlar kullanılabilir.

Sıcak duştan sonra bir süre banyoda beklenebilir. Bu sayede bebeğin solunum yolları açılabilir.

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