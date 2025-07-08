Bebeklerde sıtma tedavisinde tarihi izin çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bebeklerde sıtma tedavisinde tarihi izin çıktı

Sıtma, bebeklerde yüksek ölüm riski taşırken Novartis, özel bebek formülasyonlu ilacı Coartem ile İsviçre’den onay aldı. Afrika’da kâr amacı gütmeden yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıtma, özellikle bebekler ve küçük çocuklar için ölümcül tehdit olmaya devam ediyor. Novartis, bebekler için özel olarak geliştirilen ilk sıtma ilacına İsviçre’de onay alarak büyük bir adım attı. Swissmedic kurumundan gelen bu onay, 2 kilogramdan 5 kilograma kadar olan bebeklerde güvenle kullanılabilecek yeni Coartem formülasyonunu kapsıyor. Şirket, Afrika’da sekiz ülkeden de benzer onaylar bekliyor ve tedaviyi büyük oranda kâr amacı gütmeden sunmayı planlıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2023 yılında 263 milyon sıtma vakası görülürken, 597 bin kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin dörtte üçü beş yaş altı çocuklarda gerçekleşti. Novartis, ilaca dirençle mücadele için yeni ilaçlar geliştirmeye devam ediyor. Bu gelişme, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) bütçe kesintileri nedeniyle artan endişelere rağmen umut veriyor. Doğu Afrika ülkeleri ise sağlık harcamalarını artırarak bu boşluğu doldurmaya çalışıyor; Kenya’nın bu amaçla 130 milyon dolarlık bütçe ayırması dikkat çekiyor.

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