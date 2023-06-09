Bebekleri isilikten nasıl koruruz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Açıkgöz, mevsim şartlarına göre kalın giydirilmesi, sentetik kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmesi ve bezlerinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesinin bebeklerde isiliğe yol açtığını söyledi. İşte, diğer ayrıntılar…

Bebekleri isilikten nasıl koruruz

Uzm. Dr. Açıkgöz, “Cildin tahriş olmasının önlenmesi, bezlerin sık değiştirilmesi ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi önemlidir. Bebek yıkandıktan sonra cildi tahriş edecek şekilde havlu ile kurulanmamalı, duş sırasında kese, lif gibi cildi tahriş edecek cisimler tercih edilmemelidir” dedi.

Uzm. Dr. Esin Açıkgöz, bebeklerde isilik hakkında bilgi verdi. Bebeklerde isiliğin, bebeklerin cilt gözeneklerinin erişkinlere göre daha küçük olması ve ter bezlerinin tam olarak gelişmemesi nedeniyle oluştuğunu belirten Açıkgöz, “Genellikle sıcak ve nemli havalarda ortaya çıkan, kırmızı ya da pembe renkli kaşıntılı kabarıklıklar olarak tanımlanan isilik çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda görülüyor. Bebeğin mevsim şartlarına göre kalın giydirilmesi, sentetik kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmesi ve bezlerinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi bebeklerde isiliğe yol açıyor” şeklinde konuştu

TERCİH EDİLMESİ GEREKENLER

Bebeklerde isiliğin geçmesi için ılık duş aldırılabileceğini söyleyen Açıkgöz, cildin tahriş olmasının önlenmesi, bezlerin sık değiştirilmesi ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu anlattı.
Kaşıntılı tahriş olmuş isilikte soğuk kompres yapmanın yarar sağlayabileceğini belirten Açıkgöz, “Gerekli durumlarda hekim tavsiyesiyle vücudu serinleten, nem dengesini koruyan ve gözenek tıkayıcı maddeler içermeyen kremler kullanılabilir. Bebeklerde isilik genellikle boyun, omuz, yüz, göğüs, koltuk altı, popo ve kasıklarda olabilir. Genellikle etrafı kırmızı içi sıvı dolu kabarcıklar isiliğin belirtisidir. Bu belirtilere ek olarak kaşıntı, batma ve karıncalanma hissi, terleyememe ve daha ileri durumlarda iltihaplı döküntüler de gözlemlenebilir” şeklinde konuştu.

İSİLİK NASIL İYİLEŞTİRİLİR?

İsilik tedavisinde ilk adımın cildi serin tutmak ve terlemeyi önlemek olduğunu ifade eden Açıkgöz, “Bebeğe sık ılık duş aldırmak, cildi tahriş etmeyecek ve sentetik olmayan özellikle pamuklu, ince kıyafetler giydirmek, bebek bezlerini sık değiştirmek, terli kıyafetlerin hemen değiştirip temiz kıyafetler giydirmek ve ortamı serin tutmak önemlidir. Duş sırasında cildi kurutmayan sabun kullanılması önemlidir. Bebek yıkandıktan sonra cildi tahriş edecek şekilde havlu ile kurulanmamalı, duş sırasında kese, lif gibi cildi tahriş edecek cisimler tercih edilmemelidir. Kaşıntılı tahriş olmuş isilikte soğuk kompres yapmak yarar sağlayabilir. Gerekli durumlarda hekim tavsiyesiyle vücudu serinleten, nem dengesini koruyan ve gözenek tıkayıcı maddeler içermeyen kremler kullanılabilir” diye konuştu.

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