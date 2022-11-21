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Uzmanından uyarı: Bebekleri öpmeden sevin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, hastalık taşıyan kişilerin bebekleri öptüğünde ağır hastalıklara sebebiyet verebileceklerini hatırlatarak; “Kültürümüzde yaygın olsa da küçük bebeklerin bağışıklık sistemi zayıf olduğundan öpmeyelim. Öpmeden sevmeyi öğrenelim” diye uyardı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:52
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Bebekleri öpmeden sevin

Uzmanından uyarı: Bebekleri öpmeden sevin
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Okulların açılmasıyla birlikte artan hastalıklara karşı maskelerin hem bağışıklığı koruduğunu hem de bulaş riskini azalttığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, “Havaların soğuması, okulların açılması ve mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlığı, grip, nezle, zatürre, orta kulak iltihabı, faranjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını bu dönemde çok sık görmeye başladık. Genel semptomlar olarak, ateş, halsizlik ve burun akıntısıyla başlıyor ilerleyen günlerde de kimi zaman hırıltı ve hışırtı ile kimi zaman öksürükle hastalarımız bu dönemlerde bize sıklıkla başvuruyorlar. Maskeler hem bağışıklığımızı koruyup hem de damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bulaş riskini azaltmaktadır” diye konuştu.

Bununla birlikte sınıfların ve evlerin sık sık havalandırılmasının, toplu oyun alanlarına gitmekten mümkün olduğunca kaçınmanın çocukları hastalıklardan korumaya yönelik başlıca tedbirler olduğunu belirten Dr. Tanır, hastalık başlangıcında ateş dirençli gidiyorsa ve öksürük artıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğinin de altını çizdi.

“ÖPMEK AĞIR HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR”

Hastalık taşıyan insanların küçük bebekleri öptüğünde ağır hastalıklara sebebiyet verebileceğini hatırlatan Tanır, şunları söyledi:

“Yenidoğanların ve hatta 1 yaşına kadar bebeklerin bağışıklık sistemi güçlü olmayabilir. Özellikle prematüre bebeklerde savunma sistemi yeterince gelişmediği için, zamanında doğan bebeklerde ise yine özellikle ilk aylarda ağız ve tükürük temasından korumak gerekir. Ne yazık ki kültürümüzde öpmek çok yaygın ama küçük bebekleri öpmeyelim. Hele ki hastalık taşıyan kişiler ufak bebekleri öptüğünde ağır hastalıklara sebebiyet verebilir. Anne babaların da çekinmeden bunu anlatabilmesi gerekiyor. Ayıp olmasın diye çocuğunuzun sağlığını riske atmayın. Bebekleri riske edecek öpücüklerle değil belki uzaktan sevmek en güvenlisi”

“İLK KURAL ELLERİMİZİ YIKAMAK”

Dr. Tanır, çocuklu evlerde alınabilecek tedbirleri ise şöyle açıkladı:

“Bebek küçükken kalabalık misafir kabul etmeyelim. Sadece dışarıdan gelen misafirlerin değil bebeğe bakım veren kişilerin de el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bir numaralı kurallarımızdan birisi el hijyenidir. Bol C vitamini tüketmeyi ve kış çaylarını dönem dönem içmeye dikkat edelim.”

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