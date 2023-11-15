Bebeklerin en önemli refleksleri

Bebeğinizin bu 4 refleksine çok dikkat edin. İşte ayrıntılar...

Deniz Dallı
Bebeklerin en önemli refleksleri

İşte bebeğinizin sağlıklı olduğunu gösteren 4 refleks;

EMME REFLEKSİ

Bebeğin dudağına veya yanağına dokunulduğunda emme refleksinin başlaması beklenir. Sağlıklı bir bebeğin göstergesidir.

ADIMLAMA REFLEKSİ

Bebeklerde yürümeyi andıran hareketlerle ayaklarını kaldırıp indirerek hareket ettikleri reflekstir.

SIÇRAMA REFLEKSİ

Sıçrama refleksi aynı zamanda moro refleksi olarak da bilinir. Bebeğin sağlıklı olduğunu gösteren en önemli reflekslerden biridir. Elle gürültü çıkarma, ani ses bile refleksin ortaya çıkmasını sağlar. Önce kollar omuzlardan geriye doğru açılır, düz bir şekilde uzatılır. Sonra kollar dirseklerden bükülür ve tekrar gövdeye yaklaşarak sakinleşir.

YAKALAMA REFLEKSİ

Bebeklerin ellerine ya da ayaklarına dokunulduğunda ise yakalama refleksi görülür.

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