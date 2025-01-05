Bebeklerin kemiklerini kırdı! Yenidoğan servisinde kan donduran olay

ABD'nin Virginia şehrindeki Henrico Doktorlar Hastanesi, 24 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada kasım ve aralık ayının sonlarında üç bebekte kırık tespit edildiğini ifade ederek "Şu anda Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize başka bebek kabul etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Hastaneye göre olay, 2023 yazında dört bebeğin yaşadığı bir olayla benzerlik gösteriyordu.

Polis ekipleri, 3 Ocak Cuma günü 26 yaşındaki Erin Elizabeth Ann Strotman adlı kadının şüpheli bulunduğunu ifade etti. Açıklamada, "Strotman, Kasım 2024'te meydana gelen bir olayla bağlantılı olarak kötü niyetli yaralama ve ağır çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Polisin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çekilen düzinelerce videoyu incelediği belirtilirken, geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak 2023 ve 2024 vakaları yeniden inceleniyor.

ESKİ HASTANE ÇALIŞANI OLDUĞU AÇIKLANDI

Tutuklanan kadının, hastanenin eski bir çalışanı olduğu duyuruldu. Hastane tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Soruşturmadaki bu gelişme karşısında hem şok olduk hem de üzüldük ve hastalarımıza bakmaya devam etmeye ve bu soruşturmadan etkilenen meslektaşlarımıza destek sağlamaya odaklandık" denildi.

Bebeklerin bedenindeki kırıkların nasıl oluştuğu henüz kesin olarak belirlenemedi. Prematüre bebeklerde fiziksel yaralanma ihtimali daha yüksek olsa da bu kırıkların doğal yollarla oluşmayacağının kesin olduğu vurgulandı.