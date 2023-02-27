Bebeklerin öksürmemesi için ne yapmalı?

"Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir?" sorusu ile birlikte öksürük oluşumunu önlemek için yapılabilecekler de merak edilmektedir. Bu yöntemler sayesinde bebeklerin öksürük yaşama riski minimuma indirgenebilir.

BEBEKLERİN ÖKSÜRMEMESİ İÇİN NE YAPMALI?

Yeterli miktarda sıvı tüketmesine özen gösterilmeli.

Bebeklerin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.

Bebeklerin yanında sigara tüketilmemelidir.

Uyumadan önce bebeğin boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verilmelidir. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük bebeklere süt yerine pekmez verilebilir.

Soğuk havalarda korunmaları sağlanmalıdır.

Özellikle kış mevsimlerinde taze sebze ve meyveler tüketmeleri sağlanmalıdır.