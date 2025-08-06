Bebeklerin zekası anne karnında tespit edilecek

Herasight isimli yeni kurulan bir firma, embriyo analizi yaparak olası zekâ düzeylerini belirleyebildiğini açıkladı. Bu iddia, genetik seçimin etik sınırları ve bilimsel doğruluğu konusunda önemli tartışmaları başlattı.

Herasight, bilim insanları Tobias Wolfram ve Alex Strudwick Young tarafından kuruldu ve faaliyetlerini kamuoyuna yeni duyurdu. Kuruluş, geliştirdiği modelleme sistemiyle embriyo IQ tahmini yapabildiğini öne sürüyor.

Young, X platformunda yaptığı açıklamada, şirketin bugüne kadar yüzlerce embriyoyu incelediğini ve 17 farklı hastalığın ortaya çıkma ihtimalini değerlendiren algoritmalar oluşturduklarını ifade etti. Kullanıcılar bu sistem üzerinden; "zekâ" seçeneğini seçerek ebeveynlerin ırksal kökenini, ailedeki ortalama IQ seviyesini ve embriyo sayısını giriyor. Program, bu bilgilere dayanarak doğacak bebeğin beklenen zekâ seviyesini gösteriyor.

Bu tür genetik testler ABD'de serbest olsa da, İngiltere gibi ülkelerde zekâ gibi özelliklerin seçilmesi yasak. Pek çok bilim insanı, genetik taramanın zekâ veya boy gibi karmaşık özellikleri doğru şekilde tahmin edebileceğine dair yeterli veri bulunmadığını vurguluyor